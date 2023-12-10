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أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد.. 7972 جنيها للسبيكة 2.5 جرام

الأحد، 10 ديسمبر 2023 09:00 ص
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد.. 7972 جنيها للسبيكة 2.5 جرام سبيكة
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف التداول على المعدن النفيس في البورصة العالمية..
 

أسعار السبائك الذهب اليوم: 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3189 جنيها بدون مصنعية.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7972 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  15945جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  31890 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 63780 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 99177 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  159450 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 318900 جنيها.
 
 
 






أسعار السبائك

سعر السبائك الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك اليوم

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة 5 جرام




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