أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 10-12-2023.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للأسمدة والكيماويات، والألومنيوم العربية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وطاقة عربية، واسيك للتعدين-اسكوم، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والأهلي للتنمية والاستثمار.

البورصة تخسر 37 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.14%، والعرب على 0.96%، واستحوذت المؤسسات على 15.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، 966.4 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 30.8 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 91.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 6643 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 22.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 48.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.60%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 132.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.30%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.498 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.26%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 13.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.15%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.914 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.09%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 446.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.07%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 51.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.06%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 32.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.03%.