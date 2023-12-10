أسباب اختيار اللون الأبيض فى زى الشماس بالكنيسة

كتب ــ محمد الأحمدى

روحانيات وفرحة عالية يشعر بها الشمامسة والكهنة والقساوسة والأباء فى الكنيسة عند ارتدائهم ملابسهم الخاصة بهم فى القداسات المختلفة بالأعياد التى تتسم بالقس الفريحى وأعياد الطقس الحزين، وأضعاف هذه الفرحة تتمثل فى أطفال الكنيسة وقت المعمودية وارتداء الزى الخاص بالشماس.

ويقول القمص أثناسيوس وكيل مطرانية المعادى للأقبط الأرثوذكس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه فى البداية جاءت الفكرة حسبما ذكر الكتاب المقدس أن الله أمر موسى أن يصنع ملابس خاصة لهارون أخيه واللاويين والكهنة ليستعملوها وقت الخدمة فقط بقوله "واصنع ثيابا مقدسة لهرون أخيك للمجد والبهاء وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هرون لتقديسه ليكهن لى".

وأوضح الكتاب المقدس، أن المسيح يختار ملابس الخدمة ونوعيتها وكيفية صنعها لتكون مقدسة وأما عن أهمية تخصيص ملابس للخدمة يلبسها الكاهن أثناء الخدمة ثم يخلعها بعد الخدمة فنجد أنه أمر يهوشع قائلا "وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا أمام الملاك فأجاب وكلم الواقفين أمامه قائلا انزعوا منه الثياب القذرة، وقال له انظر قد أذهبت عنك إثمك ألبسك ثيابا مزخرفة فعلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه وحمامة الطاهرة والبسوه ثيابا وملاك الرب واقف".

وتابع وكيل مطرانية المعادى للأقبط الأرثوذكس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكنيسة اختارت اللون الأبيض لها عن سواه لزى الشماس للعديد من الأسباب:

أولًا: قيل إن اللباس الأبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقى ورأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج.

ثانيًا: لأن الرب نفسه لما تجلى أمام تلاميذه تغيرت هيئته أمامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور.

ثالثًا: لأن لباس الملائكة وقت ظهورهم أو تجليهم للبشر وظهر ملاكان وقت القيامة للنسوة بلباس أبيض كالثلج ويذكر لوقا البشير فى سفر الأعمال وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، ورأى يوحنا الرائى الأربعة والعشرون شيخا كهنة الحق متسربلين بثياب بيض حول العرش.

رابعًا: لأنه لباس المفديين فى السماء.. متسربلين بثياب بيض.

خامسًا: لأنه اللون الذى اختاره الله نفسه وظهر به للأنبياء ووعد به الغالبين.

سادسًا: لأنه ينسب لأشياء كثيرة في السماء منها السحابة البيضاء وتعتبر ملابس الجمهور السماوى.

سابعًا: لأنه رمز القداسة والطهارة حيث قال الحكيم: "لتكن ثيابك بيضاء ولا يعوز رأسك دهن" وهى تشير إلى نقاوة القلب ولذلك يرشم الكاهن الملابس بالصليب قبل ارتدائها لتكون مقدسة ومناسبة للخدمة.