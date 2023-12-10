أساتذة وطلبة جامعة الأقصر ورجال الكنيسة بإسنا يشاركون فى انتخابات الرئاسة

الأقصر – أحمد مرعى

شارك أساتذة وطلبة جامعة الأقصر، بقيادة الدكتور حمدى حسين، اليوم الأحد، بالتوافد على لجان الانتخابات الرئاسية للمشاركة في الاستحقاق الدستورى، وسط أجواء من البهجة ورفع أعلام مصر أمام اللجان خلال التصويت بالانتخابات.

كما توافد على لجان الانتخابات بمختلف أرجاء قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب المحافظة، قساوسة وقيادات إيبارشية إسنا وأرمنت، للتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الانتخابية ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال جولته على عدد من اللجان فى مدينة إسنا، عملية التنظيم من الفرق الشبابية وتوفير الخدمات اللازمة داخل المدارس ومقرات اللجان، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

فيما انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.