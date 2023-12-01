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7 أيام عمل.. تعرف على إجراءات البت فى الطلبات بقانون الشهر العقارى

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 06:00 ص
7 أيام عمل.. تعرف على إجراءات البت فى الطلبات بقانون الشهر العقارى الشهر العقارى
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تتولى لجنة ثلاثية النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأن التسجيل العقارى، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها، وذلك وفقا لما نص عليه عليه قانون تنظيم الشهرالعقارى.

وتشكل اللجنة برئاسة أمين المكـتب وعضوية أقــدم اثنــين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القــانونيين ، حال عدم تواجــد الأمناء المساعدين، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة ، ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .

وإذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها فى المـادة 10 مكررًا) من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المـادة 23 من هذا القانون ، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المـأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .

 

 







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التسجيل العقارى

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