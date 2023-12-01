اليوم السابع
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6 حالات تسلب الأم حضانة طفلها.. تعرف عليها

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:00 ص
6 حالات تسلب الأم حضانة طفلها.. تعرف عليها النقض واحكام الحضانة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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بعض السيدات يقعن في بعض الحالات التي تكلفهن فقدان حضانة أطفالهن، فما هي هذه الحالات؟
 
تتلخص حالات إسقاط الحضانة عن الأم في:
 
1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.
 
2.زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.
 
3.امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية. 
 
4.أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.
 
5.أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.
 
6.بلوغ الطفل السن القانونية وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.
 
 
 
 






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