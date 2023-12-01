نقيب الأشراف يعلن تأييد جموع الأشراف للرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، نعلن تحية إجلال وتقدير إلى الشعب الفلسطينى الشقيق ولموقف القيادة المصرية المشرف بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن منطقتنا تمر بمرحلة مليئة بالفتن، لذلك نقول للرئيس عبدالفتاح السيسى نحن الأشراف وراؤك اصطفافا، مضيفا أن ما قدمه الرئيس السيسى للاهتمام بمساجد آل البيت هو محل تقدير واعتزاز.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأشراف لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدورة رئاسية جديدة، أدعو الشعب المصرى وأبناء الأشراف للنزول بكثافة إلى صناديق الانتخابات، مشددا أن جموع الأشراف يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وانطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه نقابة السادة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وكلمة ترحيبية للسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

ويحضر فعليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد ابوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى القبطى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.