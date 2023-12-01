مقررة قومى المرأة بالشرقية تجوب القرى للتوعية بخطورة ختان الإناث.. صور

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، زيارة القرى والنجوع ضمن حملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس القومي للمرأة، لمناهضة تطبيب الختان، وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبى على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التى توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمى الخدمات الطبية، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان

وقامت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، بتوعية السيدات بقرية كفر محسن التابعة لمركز الإبراهيمية، بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتوعية بالمخاطر النفسية والاجتماعية الناتجة عن هذة الجريمة ومعاقبة كل من يقوم بها.

وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، حيث يتم عقد ندوات بالقرى وفتح حلقة نقاش مع الأهالى عن خطورة الختان للفتيات وأضراره النفسية والصحية وعدم تعريض حياة بناتهم للخطر، وتوعيتهم بالعقوبات الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم فى حقهن.