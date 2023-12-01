مقرأتان للأئمة والجمهور وبرنامج تثقيفى خلال قافلة أوقاف كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، قوافل دعوية بعدد من المساجد منها مسجد المعهد الديني بفوه، للمناطق النائية بإدارة أوقاف فوه، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيونى وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

وضمت القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ مطاوع عبد الرحمن، مدير إدارة فوه، وعدد من الأئمة تم توزيعهم على عدد من المساجد بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة بفوه.

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، شملت القوافل ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها ، عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد المعهد الديني بفوه، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد أبو النجاة بفوه، وعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد المعهد الديني بفوه.

وأضاف بسيوني، والقى أعضاء القافلة الدعوية المباركة بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان ( الحذر واليقظة والإعداد في القران الكريم )، مؤكداً أن الحذر واجب ديني حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً"،ويقول سبحانه : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ"، ويقول عز وجل: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ".

وأضاف بسيوني، لحذر الذي يجب أن نتنبه له قسمان الأول حذر من عدو ظاهر ومعلوم، والثاني من أذناب هذا العدو أو المثبطين والمعوقين، وهم أشد خطرًا من العدو الظاهر، فما سقطت دولة أو أُسقطت عبر التاريخ إلا كانت العمالة والخيانة أحد أهم عوامل وأسباب سقوطها، وهذا ما حذرنا منه القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه عن المنافقين والمثبطين: "قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا".

وأضاف بسيوني، فما أحوجنا إلى الالتفاف حول قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواقفه الحاسمة المشرفة ، وما أحوجنا إلى وحدة صفنا العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا والإعداد الجيد في جميع المجالات ، مؤكداً أن جميع المساجد بأوقاف كفرالشيخ قد التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



أطفال فوه خلال البرنامج التثقيفي



الأطفال خلال البرنامج التثقيفي مسجد المعهد الديني بفوه



الحضور بالقوافل بمسجد بفوه



الحضور خلال القافلة الدعوية



الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف



المشاركون في القوافل الدعوية



المقرأة بمسجد بفوه



قوافل دعوية بمساجد مركز فوه