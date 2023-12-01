مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة

كتب عبد الوهاب الجندى

أدلت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد في الخارج.

وقالت خلال الإدلاء بصوتها: "على هامش مشاركتي في قمة المناخ 28 والمنعقدة في دبي، حرصت على أداء واجبي الانتخابي، فخورة جدا بالأداء الراقي والمتحضر للجنة الانتخابية في القنصلية المصرية بدبي."

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدي العراق، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.