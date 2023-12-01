معسكر إيواء عاجل بأسيوط ضمن استعدادات المحافظة لمواجهة الأزمات والكوراث

أسيوط-هيثم البدرى

أقامت محافظة أسيوط نموذجا مصغرا لمعسكر الإيواء العاجل و نفذته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبعض الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري بالحديقة الدولية بقرية بني غالب التابعة لمركز ومدينة أسيوط كمحاكاة عملية في حالة وقوع كوارث أو أزمات وفي هذه النقاط نبين تفاصيل المعسكر

1- يأتي المعسكر ضمن الخطة التي تنفذها المحافظة للتدريب العملي على مجابهة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة

2-يتكون المعسكر من 36 خيمة ويستوعب 25 أسرة بواقع 100 فردًا

3- يضم المعسكر 3 قطاعات منها القطاع الإداري والقطاع السكني والقطاع الخدمي والذي تم تجهيزه بكافة مهام الإغاثة والمساعدات والأسرة والبطاطين والمراتب والوسائد

4- المعسكر يضم سيارتي اسعاف وخيام للخدمات الصحية وصيدلية وخيام تعليمية بالإضافة إلي وجود مطبخ متكامل لإعداد الطعام للمقيمين بالمعسكر ومطعم ومسجد وكنيسة وحمامات متنقلة

5-تم تجهيز المعسكر على أعلى مستوى وغيرها من كافة الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة من إحدى الكوارث الطبيعية (الافتراضية) التي من المحتمل حدوثها بنطاق المحافظة.

6- يوجد بالمعسكر خيمة لجنة التسجيل والحصر المبدئي والتي يقصدها المتضررين عند دخول المعسكر لتسجيل بياناتهم كما يوجد خيمة نقطة شرطة وخيمة النوبتجية وخيمة المستشفى الميداني والصيدلية والخيمة التعليمية ونادي الطفل

7- يتم تدريب التنفيذيين داخل المعسكر على الاستجابه السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع الأزمات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عنها لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية

8- تتوافر بالمعسكر كافة الاحتياجات الحياتية من مأكل وملبس وعلاج وتعليم ومسجد وكنيسة وخاصة مجالات تقديم الرعاية الصحية والدعم المعنوي والمجتمعي للمتضرريين في حالة التعرض لكارثة ما .

خيم المعسكر

متابعة أقسام المعسكر