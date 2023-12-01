مطار مرسى علم يستقبل 94 رحلة طيران أوروبية أسبوعية بداية من غدا

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، الأسبوع المقبل، بداية من غد السبت وحتى الجمعة المقبلة 94 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، أغلبها من دول ألمانيا والتشيك وبولندا وهولندا وبلجيكا.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية على السياح فور وصولهم إلى أرض المهبط، ثم نقلهم بعد ذلك إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحى بمرسى علم، إن مرسى علم تشهد مؤشر مميز فى ارتفاع نسب الوصول خلال الأيام ما قبل الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة .

وأضاف الخبير السياحى، أن هناك جنسيات معينة اعشق الوصول فى فصل الشتاء إلى مرسى علم مثل الإيطاليين والألمانيين، ومن المقرر خلال الاسابيع القليلة المقبلة ارتفاع معدلات الرحلات السياحية أكثر من الأسبوع الجارى من قلب أوروبا وصولا لمطارات مرسى علم والغردقة.