اليوم السابع
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مصرية فى الإمارات تدعو الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:00 ص
مصرية فى الإمارات تدعو الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة فى انتخابات الرئاسة مصرية بالكويت
كتب محمود راغب

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دعت مصرية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة  المصريين بالخارج بالنزول والمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقالت إن الانتخابات الرئاسية واجب وطني وأنها حضرت اليوم للمشاركة في التصويت 
 
وأكدت على أهمية الدور الإيجابي لكل مصري بالخارج خلال العملية الانتخابية،  والمهم الظهور بصورة مشرفة  تليق بكل المصريين بالخارج قائلة:" ده وطنا ولو مكناش ايجابينن دلوقتي هنكون إيجابيين إمته". 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
 
 
 






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