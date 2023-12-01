مصرى بالسعودية يوثق رحلة سفره 380 كيلو مترا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

كتب ــ محمود راغب

نشر مواطن مصرى مقيم في مدينة القصيم بالسعودية عبر صفحته الشخصية، تفاصيل رحلة سفره بالسيارة من مدينة القصيم إلي مقر السفارة المصرية في الرياض للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وكتب المواطن فى تغريدة له "بسم الله توكلنا ع الله نبدأ تحركنا للرياض لمقر السفارة المصرية لأداء الأمانة.. انزل شارك صوتك أمانة .. بلدنا بتنادينا الآن وما ينفعش نتأخر عن ندائها مهما كان وراءك ارتباطات ومهما كانت المسافة بعيدة.. انزل وشارك وما تكسلش".

يذكر أن المسافة الفاصلة بين مدينة الرياض ومدينة القصيم عند السفر بالحافلة تُقدّر بما يقارب 382 كلم، وتستغرق الرحلة ما يقارب 4 ساعات في حال سير الحافلة أو السيارة الخاصة بسرعة 100 كلم في الساعة ودون توقف متكرّر".