محافظ الأقصر يتابع مشروع كورنيش البر الغربى وقرية حسن فتحى التاريخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، جولة ميدانية تفقد خلالها سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربى بمركز ومدينة القرنة، وذلك بمرافقة حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، والعقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية، ومصطفى جبريل نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس أحمد منصور مالك شركة النيل للمقاولات والمنفذة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير قرية حسن فتحي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أسعد مصطفي، خلال الجوله، أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للحافلات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 متر، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، سيتم عمل ارضيات بمسطح 21500 م2 تتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال، وانشاء 17 برجولة خشبية و51 مقعد خشبى لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى إنشاء عدد 80 مقعد معدني بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، كما يشمل المشروع مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالي 4400 متر مسطح بالإضافة إلى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة.

فيما أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتي ضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.

كما تفقد محافظ الأقصر ، سير الأعمال بمشروع تطوير قرية حسن فتحي، والتقى سيادته بالمواطنين لبحث مشكلاتهم، ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد منصور، أن مشروع تطوير قرية حسن فتحي يتضمن 3 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى ترميم المسجد والمسرح والخان، وانتهت أعمالها ، وكانت الجهة الممولة هي اليونسكو ، وتمت الأعمال تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة.

وأضاف أن المرحلة الثانية والجاري العمل بها تتضمن ترميم منزل حسن فتحي وإنشاء استراحة لشرطة السياحة ، وتطوير الموقع العام الذي يتضمن أعمال إضاءة وتركيب بازلت للأرضيات وعمل مسطحات خضراء، وبنية تحتية للصرف الصحي، والمرحلة الثالثة من المشروع من المقرر أن تشمل ترميم وتطوير سوق حسن فتحي.



محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة مشروع كورنيش البر الغربى



مشروع تطوير كورنيش البر الغربى بالأقصر



العمل فى إنشاءات كورنيش النيل بالبر الغربى



المحافظ مع مسئولى تطوير كورنيش البر الغربي



جولة المحافظ فى قرية المهندس حسن فتحى



جولة لمتابعة مشروع كورنيش البر الغربى



لقاء المحافظ مع أهالى قرية حسن فتحى التاريخية