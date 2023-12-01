اليوم السابع
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الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس النواب الأمريكى يطرد نائبًا جمهوريًا متهمًا بالفساد والاحتيال

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:07 م
مجلس النواب الأمريكى يطرد نائبًا جمهوريًا متهمًا بالفساد والاحتيال مجلس النواب الأمريكى
أ ش أ

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صوت مجلس النواب الأمريكى، اليوم الجمعة، لصالح طرد النائب الجمهورى جورج سانتوس بسبب اتهامات بالفساد وإساءة إنفاق أموال الحملة الانتخابية.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 311 صوتًا مقابل 114 على إقالة النائب الجديد المثير للجدل، وهو ما يزيد عن أغلبية الثلثين المطلوبة لإقالة أحد أعضاء المجلس، ليكون بذلك العضو السادس فى تاريخ المجلس الذى يطيح به زملاؤه حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية.


وقبل وقت قصير من التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سيصوت ضد الطرد، حسبما قال أحد مساعديه


ويواجه سانتوس (35 عامًا) جدلاً منذ انتخابه فى نوفمبر 2022، بعد أن اعترف بتلفيق جزء كبير من سيرته الذاتية، فيما يتهمه المدعون الفيدراليون بتحويل تبرعات الحملة الانتخابية لاستخدامه الخاص والاحتيال على المانحين. ودفع سانتوس ببراءته من هذه الاتهامات.


وكان سانتوس نجا من محاولة طرد سابقة فى أوائل نوفمبر، عندما صوت 182 من زملائه الجمهوريين و31 ديمقراطيا ضد إقالته على أساس أنه يجب حل قضيته الجنائية أولا


وسيؤدى طرده إلى تقليص أغلبية الجمهوريين إلى 221 صوتا مقابل 213 صوتا فى مجلس النواب







مجلس النواب الأمريكى

مايك جونسون

أمريكا

الكونجرس



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