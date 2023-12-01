مؤتمر شعبى حاشد بالمنوفية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتلاه القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد الحسيب محمود، وأكد الشيخ مجدي صلاح واعظ بالأزهر خلال كلمته أسباب اختيارنا للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكيف نجح فى تأمين مصر وتوفير الخدمات ووقوفه المشرف مع أشقائنا فى غزه، والعديد من الإنجازات الشاهدة ، حيث كان يوجد بمصر 35 صومعة لتخزين القمح اليوم أصبح أكثر من 75صومعة، وفتح العديد من المنافذ لخدمة الأهالي ومشروعات الاسكان والتوسع فى شبكات الكهرباء.