مؤتمر شعبى حاشد بالمنوفية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات

نظم أهالى قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مؤتمر جماهيرى حاشد، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، جاء ذلك بحضور القوي الشعبية وعدد من الشخصيات، بينهم الشيخ مجدي صلاح الواعظ بالأزهر الشريف والشيخ عبد الحسيب محمود القارئ الحاج ماهر العشماوى عضو مجلس النواب والشيوخ سابقا، الدكتور هاني الشرقاوي منسق العلاقات المصرية الصينية، الانبا بنيامين ومحمود ياسين والنائب هشام سويلم، القائمين على التنفيذ من أبناء البتانون الكابتن شعبان النحته وأحمد شندي وهيثم الشرابي.
بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وتلاه القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد الحسيب محمود، وأكد الشيخ مجدي صلاح واعظ بالأزهر خلال كلمته أسباب اختيارنا للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكيف نجح فى تأمين مصر وتوفير الخدمات ووقوفه المشرف مع أشقائنا فى غزه، والعديد من الإنجازات الشاهدة ، حيث كان يوجد بمصر 35 صومعة لتخزين القمح اليوم أصبح أكثر من 75صومعة، وفتح العديد من المنافذ لخدمة الأهالي ومشروعات الاسكان والتوسع فى شبكات الكهرباء.
وأكد جميع الحضور على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل القضاء على اى مخططات والوصول بمصر إلى بر الأمان .
اثناء المؤتمر
جانب من الحضور بالمؤتمر
جانب من المؤتمر
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