الرئيسية أخبار عربية قصف جوى ومدفعى إسرائيلى يستهدف مناطق شرق خان يونس جنوبى غزة الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:11 ص قصف جوى رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن قصف جوي ومدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق شرق خان يونس جنوبي غزة. وقف اطلاق النار في غزة الهدنة في غزة غزة الان غزة اليوم اخبار غزة قطاع غزة علم فلسطين فلسطين اليوم فلسطين تبادل الاسرى الاسرى الفلسطينيين حماس تسليم الاسرى تبادل الاسرى اليوم غزة الهدنه غزه الهدنه في غزه اسرائيل شروط الهدنه الهدنه في فلسطين تمديد الهدنه مد الهدنه في غزه اخر اخبار الهدنه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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