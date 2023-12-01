قرية نزلة خيال بالشرقية تنظم مؤتمرا شعبيا لدعم وتأييد الرئيس السيسى.. صور

الشرقية-حمدى عبد العظيم

نظمت قرية نزلة خيال بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مؤتمرا حاشدا بمضيفة القرية لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي ودعمه بحضور المهندس عبد الناصر شعبان نائب رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وعبد المعطي سالم مدير الإدارة التعليمية بأبو كبير ومحمد الصادق مدير إدارة التضامن الاجتماعى بأبو كبير والشيخ السيد غريب مدير إدارة أوقاف ابوكبير وجمع غفير من الأهالي بحضور بارز للمرأة والشباب ورجال الدين والمواطنين اللذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية، وصور السيسى مرددين هتافات" بنحبك يا ريس.. احنا معاك كمل المشوار".

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد خليل والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وقال المستشار على البشبيشى منسق المؤتمر، أن أهالى القرية جميعهم يدعمون الرئيس وأنهم سيخرجون لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ليتم استكمال مسيرة التقدم والبناء واستمرار الأمن والأمان لافتا أن مصرنا الحبيبة تواجه تحديات كثيرة بالداخل والخارج ولابد من الوقوف صفا واحدا خلف القائد عبد الفتاح السيسي الوطني المخلص الشجاع للتصدي للمؤامرات

وأضاف الشيخ محمد منصور مدير أوقاف أبو كبير السابق، أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات والوقوف بجانبه هو واجب وطني لرد الجميل له ، وواجب شرعي للخروج بمصر من عنق الزجاجة وإرسال رسالة للعالم أجمع تؤكد وعى الشعب المصرى العظيم.



المؤتمر



جانب من الحضور



حضور المؤتمر _1



عدد من الحضور