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فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية دون طيار بالمنطقة الوسطى

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:17 م
فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية دون طيار بالمنطقة الوسطى طائرة مدمرة - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، منذ قليل، إسقاطهم لطائرة إسرائيلية دون طيار بالمنطقة الوسطى فى القطاع، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها. 
 
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
 
وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
 
 






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