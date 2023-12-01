عمال "صان مصر" في العراق يشاركون في الانتخابات الرئاسية

كتبت مروة الغول

حرص العاملون بشركة مصر للصيانة "صان مصر"- إحدى شركات قطاع البترول- ببغداد بالعراق على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتوجه العاملون بالمشروعات الجارية بالعاصمة العراقية بغداد إلى مقر اللجنة التى جهزتها الهيئة العليا للانتخابات بالخارج للادلاء بإصواتهم.

ودعا محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أبناء الجالية المصرية في جميع الدول، الذهاب لصناديق الاقتراع، حتى تصل رسالة قوية للعالم أجمع أن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج، حريصون على المصالح العليا للوطن.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، على ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن.