اليوم السابع
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الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس: يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:19 م
علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس: يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
كتب لؤى على تصوير أحمد معروف

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أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصتف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.
 
وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعادة الشعب المصري، مرددا هتافات:" يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.
 
وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة السادة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر: "جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"نحن هنا لإعلان الإصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".
 






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