عضو الجالية المصرية بواشنطن: المصريون في أمريكا متابعون لأحداث بلدهم جيدا

إبراهيم حسان

قال يعقوب أسكرن، عضو الجالية المصرية في واشنطن، إن المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية متابعون لما يحدث في مصر بشكل جيد، مشيرًا إلى أن السفارات تجهز نفسها للإجابة على أي أسئلة للناخبين بأمريكا، وتم تجهيز غرف للإجابة للاستفسارات عن المرشحين، وهناك أماكن مخصصة للاجتماعات للمصريين مع بعضهم للتشاور في أمر الانتخاب.

وأوضح أسكرن، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من المحتمل أن تكون الأيام الأكثر مشاركة هو يوم الأحد كونه يوم إجازة، ومن الممكن أن يكون الموضوع معكوسا، فقد ينهي المواطنون عملهم يوم الجمعة مبكرًا، ثم يتوجهون إلى الجاليات أو القنصليات للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن الغالبية مهتمة بأمر المشاركة في الانتخابات بالخارج، القليل فقط ليس لديه معلومات كافية عن المرشحين.

واستكمل: «أن من يحكم مصر يجب أن يكون ملمًا بها ويعلم ماذا تعني مصر للمصريين، ويكون عالمًا بقيمتها واحترام دول العالم ولمكانتها، ولدورها الدبلوماسي والسياسي الدولي».