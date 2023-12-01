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طقس بورسعيد.. معتدل على كل الأحياء ومدينة بورفؤاد "صور"

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:13 ص
طقس بورسعيد.. معتدل على كل الأحياء ومدينة بورفؤاد "صور" طقس بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على كل الأحياء ومدينة بورفؤاد، تزامناً مع اقتراب نهاية فصل الخريف. 
 
وتستمر الأنشطة البحرية بشكل طبيعي من مرور السفن للمجري الملاحي لقناة السويس، وتدوال الحاويات في الموانئ، وكذلك الصيد في المسطحات المائية المختلفة من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وبحيرة المنزلة. 
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
الميدان-امام-المحافظة
الميدان-امام-المحافظة

 

جانب-من-سماء-المحافظة
جانب-من-سماء-المحافظة

 

سماء-بورسعيد-الصافيه
سماء-بورسعيد-الصافيه

 

شارع-طرح-البحر-بحي-العرب
شارع-طرح-البحر-بحي-العرب

 

شارع-محمد-علي-ببورسعيد
شارع-محمد-علي-ببورسعيد

 

طقس-بورسعيد-اليوم
طقس-بورسعيد-اليوم

 







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