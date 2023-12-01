اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والحرارة العظمى 23 درجة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:20 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والحرارة العظمى 23 درجة جانب من حالة الطقس
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة حالة من الطقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، ،وتسجل درجات الحرارة العظمي 23 والصغري 14 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 
 
 






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