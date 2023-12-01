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صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" و"السيارات"

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:00 م
صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التجارة" و"السيارات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 16.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.3%، وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.7%، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.3%، على الترتيب.
 
فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.9%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.1%، وهبط قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.6%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، 1.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.14% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.92% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.676 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.178 تريليون جنيه إلى 1.136 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 337.4 مليار جنيه إلى 342.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.
 






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