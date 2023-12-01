صحة الدقهلية وجامعة المنصورة تنظمان فعالية ضمن يوم مناهضة العنف ضد المرأة

شارك بالفعالية من جانب مديرية الصحة الدكتورة ايمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير إدارة الثقافة الصحية، ومن الجامعة الدكتورة هيام فتحي أستاذ الصحة النفسية بكلية الطب، والدكتورة سحر الدكروري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وبحضور الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون البيئة، وتنمية المجتمع علاوة على الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز.

واستعرضت الفعالية الخدمات المقدمة من كلا الجهتين وطرق الإحالة إلى جانب أرقام التواصل، والخطوط الساخنة لخدمة السيدات الناجيات من العنف.