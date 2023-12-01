اليوم السابع
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صحة الدقهلية وجامعة المنصورة تنظمان فعالية ضمن يوم مناهضة العنف ضد المرأة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:10 م
صحة الدقهلية وجامعة المنصورة تنظمان فعالية ضمن يوم مناهضة العنف ضد المرأة فعالية للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف
الدقهلية- شريف الديب

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نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بالتعاون مع جامعة المنصورة، فعالية مشتركة للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالمراكز الطبية الثلاثة بالجامعة.

شارك بالفعالية من جانب مديرية الصحة الدكتورة ايمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير إدارة الثقافة الصحية، ومن الجامعة الدكتورة هيام فتحي أستاذ الصحة النفسية بكلية الطب، والدكتورة سحر الدكروري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية،  وبحضور الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون البيئة، وتنمية المجتمع علاوة على الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز.
 
واستعرضت الفعالية الخدمات المقدمة من كلا الجهتين وطرق الإحالة إلى جانب أرقام التواصل، والخطوط الساخنة لخدمة السيدات الناجيات من العنف.






الدقهلية

صحة الدقهلية

مناهضة العنف ضد المراه

جامعة المنصورة




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