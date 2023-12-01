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سيدة مصرية تسافر 5 ساعات للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة بسفارة أبو ظبى.. فيديو

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 10:15 ص
سيدة مصرية تسافر 5 ساعات للإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة بسفارة أبو ظبى.. فيديو سيدة مصرية
كتب محمود راغب

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حرصت سيدة مصرية من أبناء الجالية المصرية فى الإمارات على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية رغم بعد المسافة عن مقر الانتخاب حيث أن مقر سكنها بالقرب من على حدود السعودية، وقطعت مسافة كبيرة و سفر 5 ساعات للإدلاء بصوته فى سفارة مصر فى أبو ظبى.
 
 
وقالت السيدة المصرية : بلدنا عزيزة ومنصورة وربنا ينصر رئيسما السيسى .. جاية من على حدود السعودية من مسافة كبيرة 5 ساعات سفر عشان أشارك وانتخب عزيز مصر الرئيس السيسى.
 
ويستمر توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالامارات على مقر السفارة المصرية فى أبو ظبى، وذلك للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك تزامنا مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات الخارج فى يومها الأول .
 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
 
 
 






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