وأضاف السفير المصري - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ببرلين - أنه على الرغم من أن اليوم يوم عمل في ألمانيا، مما يفسر تغيب البعض عن الحضور، إلا أننا كنا مستعدين من التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، لافتًا إلى أن أبواب اللجان ستظل مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتابع: "لقد قمنا بالإعداد الجيد لهذا الحدث المهام منذ أكثر من أسبوع، حيث تم تدريب العنصر البشري، فأعضاء اللجنة المتواجدون تم تدريبهم على كيفية استخدام المعدات والتقنيات وكيفية التعامل مع الناخب، والالتزام بالضوابط والقواعد المحددة".

وحول الاستعدادات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.. قال السفير: "بالنسبة للعرف الدبلوماسي وما هو متعارف عليه فإن السفارة عندما تستقبل عددًا متزايدًا من المترددين عليها، فلابد من التنسيق مع الجهات الأمنية الألمانية، ولابد من إبلاغ السلطات أن هذا الحدث قائم؛ لأنه مع وجود أعداد كبيرة، ربما تجد ظروف أو تستجد أمور تستدعي تواجدا أمنيًا، فضلاً عن التأمين الطبيعي للمكان لأن مقر السفارة المصرية يقع في منطقة حساسة، بجانب وزارة الدفاع الألمانية".

وتوقع السفير المصري إقبالًا جيدًا من الناخبين خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه تم التواصل مع أبناء الجالية المصرية في ألمانيا؛ لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وأعرب عن قناعته بأن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا حريصون على استخدام حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، لافتًا إلى أن انتخاب رئيس مصر أمر يهمنا جميعًا في الداخل والخارج، والوضع والظرف الذي تواجه مصر تستدعي منا أن نتكاتف جميعًا، ونساند وندعم هذه العملية الديمقراطية.