سفير مصر بكوريا الجنوبية: عملية التصويت تجرى بسهولة ويسر دون أية معوقات

إبراهيم حسان

أكد سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، خالد عبد الرحمن، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تجري بسهولة ويسر دون أية معوقات.

وقال عبد الرحمن، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن حجم الجالية المصرية في كوريا الجنوبية محدود مقارنة بالجاليات في دول أخرى، إذ يبلغ تعدادها 2300 مواطن مصري يتواجدون في مناطق مختلفة في كوريا، لافتا إلى أن الجالية تضم عددا من الطلاب والأساتذة في الجامعات الكورية إضافة إلى مجموعة من العاملين في مجالات التصدير.

وأشار سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إلى التجهيزات التي جرت بشأن عقد الانتخابات الرئاسية في سول، وقال: أي مواطن مصري يستطيع أن يصوت بسهولة تامة، منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً على مدى الأيام الثلاثة المحددة لعملية التصويت، ونحن نتوقع أن يتزايد اليوم الجمعة الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة.