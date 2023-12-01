زراعة المنيا: تشغيل مصنع أعلاف شوشة بسمالوط بعد توقف فترة طويلة

المنيا - حسن عبد الغفار

يعد مصنع اعلاف شوشه بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا ، احد أهم المصانع لانتاج الأعلاف بمختلف انواعها، مما يخدم مزارعى المنيا، كما أن المصنع لديه القدرة على تغطية جميع مزارع قطاع الإنتاج على مستوى الجمهورية وأيضا مزرعة الوزارة بغرب غرب المنيا.

قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن مصنع أعلاف شوشة تم انشاءه عام 1993 وبدأ انتاجه عام 1995 ويقع على مساحة 21 فدان وهو مصنع ألماني الصنع أنشأته شركة أمندوسكال الألمانية ، ويعمل المصنع اوتوماتيكيا ولا يوجد به يد بشرية تدخل في التصنيع.

وأضاف وكيل الوزارة ان المصنع كان متوقفا لفترة طويلة، وبالتنسيق تم إنهاء كافة إجراءات تشغيله من خلال التنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة وإنهاء إجراءات الحصول على بعض الخامات اللازمة للتشغيل مثل الفيناس المركز وتفله البنجر من مصنع السكر بمركز أبو قرقاص ، وخامة الردة الخشنة من شركة مطاحن مصر الوسطى.

وأشار وكيل وزارة الزراعة أن مصنع أعلاف شوشه، ينتج جميع أنواع الأعلاف وتصل طاقته الإنتاجية إلى 5 طن فى الساعة ، كما أن إنتاج المصنع يغطى جميع مزارع قطاع الإنتاج على مستوى الجمهورية وأيضا مزرعة الوزارة بغرب غرب المنيا ، إلى جان أن مصنع الأعلاف لديه القدرة على إنتاج كافة أنواع الأعلاف لكافة أنواع المزارع أو المربيين بأسعار مناسبة ، كما يساهم الإنتاج المحلي في توفير تكاليف النقل.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة قائلا أنه تمت أعمال التقييم النهائي لمشروع الايكاردا بالقرى التي استهدفها المشروع لمدة ثلاث سنوات، بغرض قياس أثر المشروع على زيادة دخل المزارع من خلال زيادة الإنتاجية ومدى الإلتزام باتباع التوصيات الفنية التى تلقاها مزارعى المشروع، من خلال الدعم الفني عبر المدارس الحقلية المنتشرة بمناطق عمل المشروع، ومردود ذلك على مستوى الدخل والإنتاجية. واستطرد قائلا انه على جهاز الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية ضرورة الاستمرار فى توفير الدعم الفني الكامل لمزارعي المحافظة، بإرشاد المزارعين لاتباع أحدث التوصيات والممارسات الزراعية مع التنسيق الدائم مع البحوث الزراعية لخلق بيئة عمل تتضافر فيها كافة الجهود للنهوض بإنتاحية الحاصلات الزراعية بغرض توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين ورفع مستوى الدخل للمزارعين .



تشغيل مصنع اعلاف شوشه