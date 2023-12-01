زخم Cop27 بشرم الشيخ يتصدر فعاليات اليوم الجمعة فى Cop28 بالإمارات.. تفاصيل

كتبت ـ منال العيسوى

حددت سكرتارية الأمم المتحدة الجدول الزمني الخاص باليوم الجمعة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP28 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "اجعل كل دقيقة ذات أهمية"، وتصدرت تجربة شرم الشيخ والزخم الذى حققته مصر فى Cop27 أكثر من فعالية فى قاعات متعددة، وإليكم مواعيد وجدول أعمال القمة اليوم:

01 ديسمبر 23

11:00 - 12:00

التقييم العالمي - فريق الاتصال - الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة فى غرفة الاجتماعات 6

01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

الانبعاثات الناجمة عن الوقود المستخدم في الطيران الدولي والنقل البحري - مشاورة غير رسمية - الدورة الثانية عشرة (ب) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ - مشاورة غير رسمية - الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ (أ)/الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أ) غرفة الاجتماعات 5

01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (أ) وتقارير موجزة عن التحليل الفني لتقارير التحديث لفترة السنتين المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية مدرجة في المرفق الأول للاتفاقية - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (د)

غرفة الاجتماعات 7

01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

القواعد والطرائق والإجراءات الخاصة بالآلية المنشأة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس والمشار إليها في المقرر 3/م أإ-3- المشاورات غير الرسمية - الدورة الثالثة عشرة (ب) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

غرفة الاجتماعات 1

01 ديسمبر 23

12:00 - 13:00

مشاورة غير رسمية

برنامج العمل بشأن مسارات الانتقال العادل المشار إليها في الفقرات ذات الصلة من المقرر 1/م أإ-4 - مشاورة غير رسمية - الدورة التاسعة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فى غرفة الاجتماعات 4

01 ديسمبر 23

12:30 - 13:00

الغرفة الفائضة - المسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل - فريق الاتصال - اجتماع أطراف اتفاق باريس 10 (أ)

غرفة الاجتماعات 8

01 ديسمبر 23

15:00 - 18:00

مشاورة غير رسمية

التقييم العالمي - مشاورة غير رسمية - الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة غرفة الاجتماعات 10

01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف العامل الخامس غرفة الاجتماعات 1

01 ديسمبر 23

15:00 - 15:15

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف وتوجيهات إلى الصندوق الأخضر للمناخ - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (ج) - الفائض للمراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

مشاورة غير رسمية

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: تقرير فريق الخبراء الاستشاري - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (ج)غرفة الاجتماعات 2

01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

مشاورة غير رسمية

عمل شرم الشيخ المشترك بشأن تنفيذ الإجراءات المناخية في مجال الزراعة والأمن الغذائي - مشاورة غير رسمية - الدورة الحادية عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة العاشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فى غرفة الاجتماعات 5

01 ديسمبر 23

15:00 - 16:00

مشاورة غير رسمية

طموح شرم الشيخ للتخفيف وبرنامج عمل التنفيذ المشار إليه في المقرر 4/م أإ-4 - مشاورة غير رسمية - الدورة السابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة السابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

غرفة الاجتماعات 4

01 ديسمبر 23

15:15 - 15:30

مجموعة الاتصال

إرشادات لصندوق المناخ الأخضر - فريق الاتصال - اجتماع أطراف اتفاق باريس 10 (ب) - الفائض للمراقبين MR 8 فى غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

15:30 - 15:45

تقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى مؤتمر الأطراف وتوجيهات إلى مرفق البيئة العالمية - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (د) - الفائض للمراقبين MR 8

غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

15:45 - 16:00

إرشادات لمرفق البيئة العالمية - فريق الاتصال - CMA 10 (ج) - الفائض للمراقبين MR 8

غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

16:00 - 17:00

مشاورة غير رسمية

إرشادات بشأن النهج التعاوني المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس وفي المقرر 2/م أإ-3 - مشاورة غير رسمية - الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أ) غرفة الاجتماعات 1

01 ديسمبر 23

16:00 - 18:00

المسائل المتعلقة بالمنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة التي تخدم الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس - فريق الاتصال - الدورة العاشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة التاسعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 5

01 ديسمبر 23

16:00 - 17:00

مشاورة غير رسمية

إعداد التقارير والمراجعة عملاً بالمادة 13 من اتفاق باريس: توفير الدعم المالي والتقني للبلدان النامية الأطراف لأغراض إعداد التقارير وبناء القدرات - مشاورة غير رسمية - الدورة الخامسة للهيئة الفرعية للتنفيذ ،غرفة الاجتماعات 2

01 ديسمبر 23

16:00 - 16:45

مشاورة غير رسمية

المراجعة الثانية لمهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل - مشاورة غير رسمية - الدورة 16 للهيئة الفرعية للتنفيذ ب - تجاوز عدد المراقبين MR 8

غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

16:45 - 17:10

مجموعة الاتصال

تجميع وتوليف وتقرير موجز عن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة بشأن بلاغات المعلومات كل سنتين بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس - فريق الاتصال - مؤتمر أطراف اتفاق باريس 10 (و) - الفائض للمراقبين MR 8 فى غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

17:00 - 18:00

مشاورة غير رسمية

التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: تقديم الدعم المالي والتقني - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (ب) غرفة الاجتماعات 2

01 ديسمبر 23

17:00 - 18:00

مجموعة الاتصال

برنامج العمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس وفي المقرر 4/م أإ-3 - فريق الاتصال - الدورة الثالثة عشرة (ج) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 1

01 ديسمبر 23

17:10 - 17:30

مجموعة الاتصال

تجميع وتوليف وتقرير موجز عن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة بشأن بلاغات المعلومات كل سنتين بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس - فريق الاتصال - الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف (و) - الفائض للمراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3

01 ديسمبر 23

17:30 - 18:00

مجموعة الاتصال

الاستعراض السابع للآلية المالية - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (هـ) - تجاوز عدد المراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3