رئيس وزراء اليابان أمام cop28: سنوقف بناء محطات توليد الطاقة بالفحم

شعبان هدية

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في كلمته اليوم، الجمعة، أمام قمة المناخ COP28 ، المنعقدة في دبي، إن اليابان ستتوقف عن بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم في ظل عدم وجود إجراءات لخفض الانبعاثات.

وقال كيشيدا في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي التي افتتحها الشيخ محمد بن زايد اليوم، في القمة التي بدأت بالأمس الخميس وتستمر حتى 12 ديسمبر: "تماشيا مع طريقها نحو صافي الصفر، ستنهي اليابان البناء الجديد لمحطات الطاقة المحلية التي تعمل بالفحم، مع تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة".

ويأتي هذا التعهد في الوقت الذي تسعى فيه اليابان التي تعاني من شح الطاقة إلى تحقيق التوازن بين هدفها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 46٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013 مع زيادة اعتمادها على الوقود الأحفوري بعد تعليق العديد من محطات الطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية.

ويتماشى هذا التعهد مع التزامات مجموعة الدول السبع المتقدمة - التي ترأسها اليابان هذا العام - بوضع حد لمشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بلا هوادة في أقرب وقت ممكن.

وشكل الوقود الأحفوري 71% من الكهرباء في اليابان في عام 2022، وزاد إجمالي الانبعاثات بنسبة 19% في العشرين عامًا الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث إمبر، وتحصل اليابان الآن على حوالي 5% من احتياجاتها من الطاقة من الطاقة النووية.

لن ينطبق على محطات قيد الإنشاء حاليًا

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إن التعهد لن ينطبق على محطات توليد الطاقة بالفحم التي هي قيد الإنشاء حاليًا، حيث يتم بناؤها بما يتماشى مع الخطط الموجودة مسبقًا.

وأضاف أن اليابان ستحاول أيضًا تقليل اعتمادها على محطات الفحم العاملة حاليًا، وقد تبني محطات طاقة تعمل بالفحم المخفف في حالة ظهور هذه التكنولوجيا.

تم توليد حوالي 25% من الكهرباء في اليابان بواسطة الطاقة النووية في عام 2010، أي قبل عام من وقوع زلزال ضخم وتسونامي تسبب في انصهار ثلاثي النواة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، وتسبب في البداية في نزوح حوالي 470 ألف شخص.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت اليابان العديد من محطات الطاقة النووية لديها وسط مخاوف عامة بشأن السلامة النووية وزادت من اعتمادها على الوقود الأحفوري، وخاصة من الفحم والغاز الطبيعي.

وقال تقرير إمبر إنه في عام 2022، كانت اليابان أكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة بنسبة 60% والصين بنسبة 64%، على الرغم من أنها كانت خلف الهند، التي اعتمدت على الفحم والغاز لتوليد حوالي 77% من احتياجاتها من الكهرباء.

ترغب شركة JERA، أكبر شركة مرافق في اليابان، في تقليل الانبعاثات الصادرة عن محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالفحم عن طريق إضافة الأمونيا إلى عملية الإطلاق المشترك - وهي عملية بدأتها في إحدى المحطات في عام 2021 ومن المقرر توسيعها في شهر مارس المقبل تقريبًا.