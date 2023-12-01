خضراوات مهمة وصحية لتقوية مناعتك فى الشتاء.. البطاطا والجزر أبرزها

كتبت فاطمة ياسر

مع اقتراب فصل الشتاء يسعى الكثيرون لتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للحماية من أمراض الشتاء، وذلك وفقًا لموقع "timesofindia" ومنها:

- الجزر

غني بالبيتا كاروتين، وهو مصدر غني بفيتامين أ، ولذا تناوله يحافظ علي صحة العين، وتحسين التمثيل الغذائي بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي.

- الزنجبيل

تعزز عملية التمثيل الغذائي، لأنه يحتوي علي مركبات تدعي جينجيرول وشوجول تحفز الإنزيمات الهاضمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعته الحرارية تقلل من درجة حرارة الجسم، وبالتالي تزيد من نشاط التمثيل الغذائي.

- بطاطا حلوة

التحكم في مستوى السكر في الدم ولذا فهي خيارًا غذائيًا رائعًا لمرضاه، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل الألياف والفيتامينات A وC والبيتا كاروتين، وتوفر العديد من الفوائد الصحية في الشتاء.

- اللفت

يعتبر اللفت من أشهر الخضراوات في فصل الشتاء، ومن المعروف أنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين C، الذي يحسن صحة الأمعاء عن طريق المساعدة في نمو بكتيريا الأمعاء الصحية.

- الفجل

تساعد المركبات مثل الجلوكوزينات الموجودة في الفجل في عملية الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات التي تحطم الطعام. فهو يحسن عملية الهضم، ويعزز امتصاص العناصر الغذائية.

- الثوم

يحتوي على الأليسين ومركبات الكبريت ذات الخصائص المضادة للالتهابات، وتعمل على تعزيز وظائف التمثيل الغذائي عن طريق تقليل الالتهابات في الجسم.