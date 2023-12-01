حملة المرشح الرئاسى "السيسى" تتابع إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم

محمد الجالى - هند مختار

ونشرت الحملة صور لتوافد المصريين في بلجيكا، إذ فتحت السفارة المصرية في بروكسل أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.