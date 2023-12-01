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حملة المرشح الرئاسى "السيسى" تتابع إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:21 م
حملة المرشح الرئاسى "السيسى" تتابع إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم تصويت المصريين بالخارج
محمد الجالى - هند مختار

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تتابع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، توافد المصريين فى الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
 
ونشرت الحملة صور لتوافد المصريين في بلجيكا، إذ فتحت السفارة المصرية في بروكسل أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.⁩
 
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.
 
اقبال كبير من المصريين بالخارج (2)
اقبال كبير من المصريين بالخارج فى فرنسا (2)

اقبال كبير من المصريين بالخارج
اقبال كبير من المصريين بالخارج فى قطر

المصريون يدلون بأصواتهم
المصريون يدلون بأصواتهم

المصريين بالخارج يدلون بأصواتهم (2)
المصريين بالخارج يدلون بأصواتهم (2)

المصريين بالخارج يدلون بأصواتهم
المصريين بالخارج يدلون بأصواتهم

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

 







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