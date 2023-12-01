اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 05:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزارة الهجرة تتواصل مع الجاليات المصرية لمتابعة انتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الهجرة تتواصل مع الجاليات المصرية لمتابعة انتخابات الرئاسة غرفة متابعة الانتخابات
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الرى يشارك فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" بمؤتمر المناخ COP 28
 
وزارة الهجرة تتواصل مع الجاليات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. صور
 
"الإيجابية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. ووزير الأوقاف: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى
 
التعليم العالى: هيئة الفولبرايت تقدم منحا لطلاب الجامعات التكنولوجية
 
الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 51 مليونا و516 ألف خدمة مجانية للمواطنين
 
وزارة العمل تعلن عن 4352 فرصة عمل في 10 محافظات.. اعرف التفاصيل
 
وزير النقل يلتقى أبناء الجالية المصرية ببريطانيا أثناء التصويت بانتخابات الرئاسة
 

 







حصاد الوزارات

وزيره الهجره

متابعه الانتخابات

وزير الرى

مؤتمر المناخ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة