حصاد الوزارات.. وزارة الهجرة تتواصل مع الجاليات المصرية لمتابعة انتخابات الرئاسة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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"الإيجابية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. ووزير الأوقاف: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى
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