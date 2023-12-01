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حافلات لنقل الجالية المصرية بهولندا لمقرات التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 01:33 م
حافلات لنقل الجالية المصرية بهولندا لمقرات التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور الانتخابات فى هولندا
كتب محمود راغب

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توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بهولندا، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فى أول أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج، وذلك منذ فتح التصويت .
 
وخصصت الجالية حافلات لنقل أبناء الجالية بهولندا من نقاط تجمع لمقرات التصويت، فيما أكد أبناء الجالية حرصهم على النزول والمشاركة لدعم وطنهم وقيادتها السياسية .
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
توجه المصريين فى هولندا للتصويت بالسفارة
توجه المصريين فى هولندا للتصويت بالسفارة

المصريين فى هولندا
المصريين فى هولندا

حافلات تنقل المصريين فى هولندا للتصويت
حافلات تنقل المصريين فى هولندا للتصويت
التصويت فى هولندا
التصويت فى هولندا

 

ناخبة فى هولندا
ناخبة فى هولندا

 







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