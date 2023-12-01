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جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بعد سقوط قذائف على نير عوز قرب غزة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:18 م
جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بعد سقوط قذائف على نير عوز قرب غزة الجيش الاسرائيلي
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 من جنوده جراء سقوط قذائف على مستوطنه نير عوز قرب قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها. 
 
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
 
وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
 
 






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