جامعة بنها تنظم 12 قافلة طبية بالمجان تضم 10 تخصصات بقرى القليوبية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، 12 قافلة طبية بقرى محافظة القليوبية ، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الفترة من 2 حتى 7 ديسمبر الجارى.

وتأتى القوافل بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وتضم مختلف التخصصات الطبية وهي "الباطنة، الأطفالر العظام، الجلدية، النساء والتوليد، الجراحة العامة، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، والرمد، وجراحة المخ والأعصاب"، وذلك فى إطار مبادرة جامعة بنها لدعم الأسرة المصرية وتنظيم القوافل العلاجية للمواطنين مجانا.

وتبدأ القوافل بداية من غد السبت بقري جزيرة بلي وميت السباع ببنها، والأحد بقرى نقباس وكفر العرب ببنها، والإثنين بقرى الرملة وبطا ببنها، والثلاثاء بمنطقة أتريب وعزبة السوق ببنها، والأربعاء بمدينة كفر شكر وقرية المنشأة الكبري، والخميس بقرى تصفا وأسنيت بكفر شكر.