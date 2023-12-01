تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال لاستغلال الأصول العقارية لشركاتها التابعة

كتب عبد الحليم سالم

‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال كافة الأصول العقارية التي تملكها الشركة التابعة، بالإضافة إلى الأراضي المميزة لدي بعض الشركات ،وذلك من خلال عدة محاور:

المحور الأول هو استغلال الشركات الشقيقة العاملة في مجال الإسكان والعقارات مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير بشراء تلك الأراضي، أو جزء منها واستغلالها وكذلك غيرها من الشركات .

المحور الثاني بحسب المصادر يتضمن فتح المجال للشراكات مع القطاع الخاص ،او بيع بعض قطع الأراضي للقطاع الخاص والعديد من الجهات الحكومية.

من جانبها وفي سياق تلك الاستراتجية، قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إبرام بروتوكول مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء أفضل قطع الأراضي المملوكة لها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ذلك يأتي في إطار الفرص الاستثمارية المختلفة للشركة ، حيث أن مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتمد مقترحات اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد بيع أرض هليوبارك، وتضمنت شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكاملة الخدمات بمساحة 77.19 فدان في مدينة نيو هليوبليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحادي عشر، ولكن مقابل نسبة في الإيرادات أعلى النسبة التي يتضمنها العرض وفق رؤية الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي خلال المناقشات .

‏وفي توجيهاته للشركات القابضة والتابعة ،شدد الدكتور محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام على أهمية الاستفادة المشتركة للشركات في المقام الأول ،والتكامل بين الشركات الشقيقة ؛بما يحقق النفع على الجميع ، ‏مع أهمية الاستغلال الأمثل لكافة الأصول العقارية والأراضي والترويج لها بشكل مناسب ،سواء من خلال الخريطة الاستثمارية لقطاع الأعمال العام ،أو من خلال الشركات نفسها.