اليوم السابع
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تعرف على أماكن تقديم الخدمة الصحية للمقبلين على الزواج فى المنيا

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:30 م
تعرف على أماكن تقديم الخدمة الصحية للمقبلين على الزواج فى المنيا مستشفى المنيا العام
المنيا - حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع" أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة المنيا، وقد حددت مديرية الصحة بالمحافظة أماكن الفحص بمختلف مراكز المحافظة. 

1- مركز رعاية طفل أول بالمنيا
 
2- المركز الطبى الغربى بالمنيا
 
3- المركز الطبى الحضرى بمركز مغاغة
 
4- المركز الطبى الحضرى بمركز العدوة
 
5- المركز الطبى الحضرى بمركز بنى مزار
 
6- المركز الطبى بمطاى البلد بمركز مطاى
 
7- المركز الطبى الحضرى بمركز سمالوط
 
8- المركز الطبى الشرقى بالفكرية
 
9- مركز رعاية طفل ملوى
 
10- المركز الطبى بديرمواس 
 






مديرية الصحة

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