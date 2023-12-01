تعرف على أماكن تقديم الخدمة الصحية للمقبلين على الزواج فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع" أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة المنيا، وقد حددت مديرية الصحة بالمحافظة أماكن الفحص بمختلف مراكز المحافظة.

1- مركز رعاية طفل أول بالمنيا

2- المركز الطبى الغربى بالمنيا

3- المركز الطبى الحضرى بمركز مغاغة

4- المركز الطبى الحضرى بمركز العدوة

5- المركز الطبى الحضرى بمركز بنى مزار

6- المركز الطبى بمطاى البلد بمركز مطاى

7- المركز الطبى الحضرى بمركز سمالوط

8- المركز الطبى الشرقى بالفكرية

9- مركز رعاية طفل ملوى

10- المركز الطبى بديرمواس