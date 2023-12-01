تعرف على أماكن تقديم الخدمة الصحية للمقبلين على الزواج فى المنيا

ينشر "اليوم السابع" أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية، لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة المنيا، وقد حددت مديرية الصحة بالمحافظة أماكن الفحص بمختلف مراكز المحافظة.
1- مركز رعاية طفل أول بالمنيا
2- المركز الطبى الغربى بالمنيا
3- المركز الطبى الحضرى بمركز مغاغة
4- المركز الطبى الحضرى بمركز العدوة
5- المركز الطبى الحضرى بمركز بنى مزار
6- المركز الطبى بمطاى البلد بمركز مطاى
7- المركز الطبى الحضرى بمركز سمالوط
8- المركز الطبى الشرقى بالفكرية
9- مركز رعاية طفل ملوى
10- المركز الطبى بديرمواس
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