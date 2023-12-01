بيئة سكنية آمنة وأسواق حضارية.. إنجازات غير مسبوقة في قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفى محافظة أسوان، تستفيد كافة مراكز المحافظة من مبادرة حياة كريمة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالى القرى الأشد احتياجا فى أسوان.

وتشمل المشاريع مجمعات خدمات للمواطنين بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، وكذلك مجمعات خدمات زراعية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، ومشاريع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب ومشروعات إنشاء وحدات تضامن اجتماعى، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن اجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل اجتماعى، ومشروعات إنشاء سكن كريم، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بالقرى وإنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع. ومشاريع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، ومشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، ومشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة، ومشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، ومشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، وكذلك مشروعات الإدارة المحلية بمحافظة أسوان.

وتشهد قرى محافظة أسوان، معدلات تنفيذ مرتفعة لمختلف المشروعات الجارية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم محافظة أسوان، معدلات تنفيذ عالية.

كما يجرى تسريع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة وتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدفة، وتشهد محافظة أسوان، من خلال العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالى من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين.

وفى محافظة أسوان، تشهد المنشآت الرياضية طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة بمختلف مراكز محافظة أسوان وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب، وتقوم مراكز الشباب بدورها على الوجه الاكمل فيما يتعلق بخدمه المجتمع المحيط وجعل هذه المراكز مراكز خدمة.

كما تجرى أعمال التطوير والتحديث بقطاع المنشآت الرياضية، حيث تشهد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بقرى حياة كريمة فى أسوان، طفرة كبيرة فى أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة لمراكز الشباب والملاعب الرياضية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 158 مركز شباب بتكلفة تصل إلى 738 مليون جنيه.

وكما شددت الأجهزة التنفيذية والمعنية، بأسوان على توفير كافة عوامل الأمن والسلامة للمترددين على الهيئات الشبابية والرياضية والانتهاء من اشهار مراكز الشباب الجديدة بحياة كريمة ومتابعة كافة المكاتبات الصادرة من المديرية للجهات الأخرى وخاصة شركات الكهرباء والمياه والإعداد الجيد.

كما قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، بتسلم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 %، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70 %، وهناك توجيهات تنفيذية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل.

كما تبذل الدولة المصرية والقيادة السياسية مجهودات كبيرة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بمختلف أنحاء محافظة أسوان، وضخ أموال واستثمارات ضخمة لدعم تلك القطاعات للارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل الحياة بمختلف أنحاء المحافظة، بالتوازى مع المشروعات المقامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى لتحسين خدمات مياه الشرب فى المحافظة ورفع ضغوط المياه بشبكات التوزيع لضمان حصول جميع المواطنين على خدمة جيدة.