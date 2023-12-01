اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" فى غزة ويدعو لتمديد الهدنة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:00 ص
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" فى غزة ويدعو لتمديد الهدنة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

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طالب وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، الخميس، إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قبل استئناف "العمليات العسكرية الكبيرة"، داعياً إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة.

وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب على وجوب أن تضع إسرائيل "موضع التنفيذ خططاً لحماية المدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء".

وأكد أن ذلك "يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط (قطاع) غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيداً من مرمى النيران".

وأوضح أن خطط حماية المدنيين تتطلب تفادي "نزوح (إضافي) مهم للمدنيين داخل قطاع غزة"، إضافة إلى الحؤول "دون الإضرار بالحياة والبنى التحتية المحورية مثل المستشفيات، ومحطات الكهرباء ومنشآت المياه".

وأوضح أن ذلك يعني أيضاً "منح المدنيين الذين نزحوا إلى جنوب غزة، خيار العودة للشمال ما إن تسمح الظروف بذلك"، مشدداً على وجوب عدم حصول "نزوح داخلي مستمر"، بحسب "فرانس برس".







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