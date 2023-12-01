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بطريرك الروم الأرثوذكس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة ببورندى

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:32 م
بطريرك الروم الأرثوذكس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة ببورندى بطريرك الروم الأرثوذكس مع السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي
كتب: محمد الأحمدى

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أدلى صباح اليوم الأول من ديسمبر قداسة البابا ثيودورس الثاني ، بطريرك الإسكندرية وسائر عموم أفريقيا للروم الأرثوذكس ، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام  اللجنة الفرعية للانتخابات المنعقدة في مقر السفارة المصرية بالعاصمة البوروندية بوجمبورا. 
 
وأعرب قداسة البابا ثيودورس الثانى للسفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي ، عن بالغ سعادته و اعتزازه بالإدلاء بصوته الانتخابي  امام اللجنة الانتخابية المتعقدة في السفارة المصرية في بوروندي ، و مشيدا بالتنظيم المميز و الدقيق الذي تشهده  الانتخابات الرئاسية المصرية في جميع سفارات مصر فى الخارج و التى بدأت صباح اليوم الأول من ديسمبر 2023 و تستمر لثلاثة ايام قادمة حتى الثالث من ديسمبر الجاري .
 
وأعرب السفير ياسر العطوي عن تقديره و سعادته بزبارة قداسة البابا ثيودورس الثاني لمقر اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في بوجمبورا و حرص قداسته على المشاركة الحضورية في هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير و الهام و الذي يعد حقا و واجبا لكل المصريين في الداخل و الخارج على حد سواء . 
 
تجدر الاشارة إلى أن قداسة البابا ثيودورس الثاني يقوم حاليا بزيارة رعوية الى جمهورية بوروندي تمتد لعدة ايام يترأس خلالها قداسته بعدد من الأنشطة و الفعاليات الدينية الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الكريمة في جمهورية بوروندى. 
 






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