بدء ترميم وتطوير مسجد ابن خلدون بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

بدأت مديرية أوقاف الإسكندرية ، أعمال تطوير وترميم مسجد ابن خلدون بمنطقة الجمرك، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير وترميم المساجد التاريخية المحافظة.

يعتبر مسجد بن خلدون أحد معالم التراث الاسلامي في مدينة الاسكندرية، ويقع مام بوابة 10 ميناء الاسكندرية في نهاية شارع النصر وهو تابع لحي الجمرك، وتم انشائة في عهد الرئيس أنور السادات في عام 1973.

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية إشارة البدء فى تطوير ميدان المساجد بمنطقة المرسى أبو العباس فى بحرى وهى يُعد من أهم المناطق الاثرية والتاريخية فى مصر وبمحافظة الإسكندرية وله مكانه كبيرة لانه يضم عدد كبير من الأضرحة والمساجد الأثرية ليطلق إشارة البدء فى تطوير الساحة ومنطقة المساجد ضمن خطة التطوير التى تشهدها الدولة فى كافة مساجد الجمهورية.

وتعد تكلفة التطوير المقترحة بقيمة 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرً، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.

يأتى فى ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، والتي منها "ميدان المساجد" الواقع فى نطاق حى الجمرك أقدم أحياء المحافظة، والتى سيكون لها عائد على الاقتصاد القومى البيئى، وكذلك تطوير مستوى ومفهوم السياحة الداخلية.