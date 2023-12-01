"انزل شارك" مؤتمر حاشد لتعليم طامية بالفيوم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى

الفيوم ـ رباب الجالي

نظمت الإدارة التعليمية بمركز طامية بمحافظة الفيوم مؤتمرا حاشدا بعنوان "مصر تستحق إنزل شارك" برعاية الدكتورة أماني قرني مديرة المديرية والدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية.

ترأس المؤتمر محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وقال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر حضره ما يزيد على 9 آلاف مواطن، بينهم قيادات الإدارة ونقيب معلمي طامية وعدد من النواب، وقيادات حزب مستقبل وطن، وممثلي الأزهر والكنيسة.

وأشاد محمود هيبة خلال كلمته بالمؤتمر بالدور المميز لمدارس طامية فى دعم المجتمع وبناء جيل قادر على تحمل المسئولية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابي، وقال علينا أن نساهم جميعاً مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجني ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية .

وأكد هيبة، أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطنى، ودعا جميع العاملين بالإدارة ومدارسها إلى المشاركة الفعالة وبقوة في الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا.

وأكد هيبة علي التوعية بوجوب المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية والتجاوب بفاعلية، وتم عرض إنجازات الدوله المصرية بالمشروعات القومية وقدم موهوبين طامية بقيادة المايسترو محمد عيد فقرات غنائية متنوعة.