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اليوم السابع ترصد فرحة المصريين بتونس ببدء الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 12:36 م
اليوم السابع ترصد فرحة المصريين بتونس ببدء الانتخابات الرئاسية السفارة المصرية فى تونس
رسالة تونس: هناء أبو العز

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انطلقت عملية التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية للمصرين بالخارج في دولة  تونس صباح اليوم الجمعة، وسط إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بصوتهم الانتخابي، وسط فرحة الناخبين والأغاني الوطنية المصرية. 
 
وبدأت عملية التصويت على اختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسة 2024 ـ 2030، بالخارج لأبناء الجاليات المصرية، بداية من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام متواصلة لممارسة حقهم في الاستحقاق الانتخابي. 
مشاركة الاطفال فى تونس
مشاركة الاطفال فى تونس
 
وفتحت السفارة المصرية أبوابها اليوم الجمعة أمام الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023 بدءًا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
 
واتخذت السفارة كافة الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية إدلاء الناخبين من أعضاء الجالية المصرية في تونس بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

سفارة مصر فى تونس
سفارة مصر فى تونس

 

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

سفارة مصر فى تونس وسط حضور
سفارة مصر فى تونس وسط حضور

 

 







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