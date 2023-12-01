اليوم السابع ترصد فرحة المصريين بتونس ببدء الانتخابات الرئاسية

رسالة تونس: هناء أبو العز

انطلقت عملية التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية للمصرين بالخارج في دولة تونس صباح اليوم الجمعة، وسط إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بصوتهم الانتخابي، وسط فرحة الناخبين والأغاني الوطنية المصرية.

وبدأت عملية التصويت على اختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسة 2024 ـ 2030، بالخارج لأبناء الجاليات المصرية، بداية من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام متواصلة لممارسة حقهم في الاستحقاق الانتخابي.



مشاركة الاطفال فى تونس

وفتحت السفارة المصرية أبوابها اليوم الجمعة أمام الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023 بدءًا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

واتخذت السفارة كافة الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية إدلاء الناخبين من أعضاء الجالية المصرية في تونس بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.