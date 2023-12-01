اليوم السابع: اللهم احفظ مصر وشعبها.. المصريون بالخارج يلبون نداء الوطن

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: اللهم احفظ مصر وشعبها.. المصريون بالخارج يلبون نداء الوطن

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اللهم احفظ مصر وشعبها.. المصريون بالخارج يلبون نداء الوطن.. التصويت فى الدول العربية و الخليج «بروفة» لانتخابات الداخل.. مشاركة كثيفة بمختلف عواصم العرب.. أجواء احتفالية والأعلام المصرية تزين طوابير الناخبين.. والجاليات فى أوروبا: مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية رسالة دعم لمسيرة التنمية والاستقرار



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