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الهيئة الوطنية تعلن فى مؤتمر صحفى انطلاق الاقتراع فى لجنة لوس أنجلوس

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:31 م
الهيئة الوطنية تعلن فى مؤتمر صحفى انطلاق الاقتراع فى لجنة لوس أنجلوس الهيئة الوطنية تعلن فى مؤتمر صحفى انطلاق الاقتراع فى لجنة لوس أنجلوس
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، فتح لجنة لوس أنجلوس فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية "فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة"، وانطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.
 
واستمع المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم إلى السفيرة المصرية فى لوس انجلوس إلى إجراءات فتح اللجان واستقبال الناخبين فى الخارج.
 
يشار إلى أن الساعة السابعة مساء اليوم بالقاهرة تعنى وفق فارق التوقيت الساعة 9 صباح اليوم الجمعة فى نيوزيلندا وهو الموعد المقرر لبدء التصويت فى الخارج.
 
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وبدأت نيوزلاندا عملية التصويت في العاشرة من مساء أمس الخميس،  طبقًا لفرق التوقيت بينها وبين مصر فستكون أول دولة يتم التصويت بها، بينما يبدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
الهيئة الوطنية تعلن فى مؤتمر صحفى انطلاق الاقتراع فى لجنة لوس أنجلوس
الهيئة الوطنية تعلن فى مؤتمر صحفى انطلاق الاقتراع فى لجنة لوس أنجلوس

 

انطلاق التصويت فى لوس أنجلوس
انطلاق التصويت فى لوس أنجلوس

 

بداية افتتاح لجنة بقنصلية لوس أنجلوس
بداية افتتاح لجنة بقنصلية لوس أنجلوس

 







تصويت المصريين في الخارج

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