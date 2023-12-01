النائب طارق نصير: علينا رد الجميل والخروج بالملايين لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة

الغربية - مصطفى عادل

قال النائب فايز ابو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء وامين القبائل العربية بحزب حماة الوطنء :" ندعم ونقف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأ من انجازات واستكمال مسيرة العطاء فى فترة رئاسية قادمة."

وأضاف أن الرئيس كان له نظرة ثاقبة وكان يعلم بما يحاك لمصر من مؤامرات خارجية لاسقاطها الرئيس، واستطاع أن يطهر سيناء من الارهاب، والان نري ثمار التنمية في سيناء،

وقال علينا رد الجميل للرئيس السيسي، و الخروج بالملايين أمام اللجان والتأكيد على دعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد دعم فلاحي مصر للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ، والذي ينظمه حزب حماة الوطن، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور اللواء طارق نصير الامين العام لحزب حماة وطن، ، واللواء أحمد يحيي عضو مجلس النواب وامين الحزب بالغربية، وراشد النجار الامين المساعد.

وأضاف النائب فايز أبو حرب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري وقضي على العشوائيات، وانشئ شبكة طرق عظيمة ، وقام ببناء موانئ، وطور البنية التحتية، واليوم نشاهد انجازات عظيمة تليق بالمواطن المصري.

واعلن النائب "ابو حرب" تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا الجميع بالخروج خلف الرئيس السيسي والحشد أمام اللجان لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين يدعمون رئيسهم لاستكمال مسيرة الانجازات التي تحققت على يده.

وأضافت النائبة ميرفت اليكسان مطر اننا اليوم نسطر التاريخ بأ ن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي، موضحة أن مصر تحتاج رئيس قوي قادر على حماية الدولة المصرية وحدودها، وهو ما وجدناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعلانه أن الحدود المصرية خط احمر.

وأشارت أن مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وسط كثير من الضغوط من العالم الخارجي، واستطاع الرئيس ان يحافظ علي المواطن المصري، واطلق مبادرة حياة كريمة ووفر حياة كريمة للمواطن في الريف المصري وقضي على العشوائيات، واسس الأمن والامان الذي افتقدناه بعد ثورة يناير.

وقالت علينا أن نلتف في ملحمة وطنية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وان تكون رسالة للعالم بأن مصر قوية وابنائها قادرون على اختيار رئيسهم، وعلينا زرع حب الوطن في نفوس اولادنا

وقال اللواء طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن والوكيل الأول للجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، أنه علينا أن نعلم جميعا مدي الانجازات التي لا تعد ولا تحصي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متحدثا عن الأمن القومي المصري وكيف استطاع الرئيس السيسي أن يحافظ على الأمن القومي

وأضاف أن الحزب داعم أساسي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهذا الدعم نابع عن عمق استراتيجي للمرشح الرئاسي والذي يعلم قيمة الدولة المصرية وكيفية الحفاظ على أرض مصر وامنها سواء بالداخل أو بالخارج، اعاد بناء القوات المسلحة وتطويرها .

وأشار " نصير" ننتظر عرس انتخابي في الانتخابات الرئاسية، وننتظر خروج الشعب المصري بالملايين لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمه، لأنه هو القادر على حفظ امن وامان مصر وسلامتها.

وقال النائب أحمد يحيي ان الرئيس السيسي لم يدخر الجهد في الحفاظ على امن وامان مصر والحفاظ على ثرواتها، وحافظ على ثرواتها المائية وعمل على زيادة الرقعة الزراعية، والمدن الجديدة وحقق انجازات غير مسبوقة على أرض الواقع

وأضاف أن الفلاح هو من بني حضارة الامس واليوم الحفيد يكمل المسيرة، وعلينا جميعا الخروج في الانتخابات لنكتب وثيقة للعهد والميثاق مع الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة النجاحات والانجازات، مؤكدا أن الشعب المصري يقف خلف رئيسه ليكمل مسيرة العطاء والانجازات التي حققها خلال السنوات الماضية

وقال راشد النجار الامين المساعد للحزب، اننا اليوم نقف جميعا خلف قيادتنا السياسية من أجل استكمال المشوار، خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.